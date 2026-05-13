Anche la beccaccia sceglie Bibione | Segnali di qualità ambientale

A Bibione, si registra un incremento di specie protette che nidificano sulla spiaggia, tra cui il fratino e ora anche la beccaccia di mare. Questa tendenza è stata confermata dai responsabili dell’area, che considerano questi avvistamenti come un chiaro indicatore della qualità ambientale raggiunta dalla località veneta. La presenza di questi uccelli sulla spiaggia attesta un ecosistema in buona salute e in equilibrio.

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