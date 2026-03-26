111 milioni di euro per l' impianto di depurazione di Napoli est | Servirà a garantire balneabilità e qualità ambientale

Oggi è stato presentato presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo l'intervento di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione di Napoli Est, con un investimento di 111 milioni di euro. L'intervento mira a migliorare la balneabilità delle acque e la qualità ambientale dell'area interessata. La presentazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e tecnici impegnati nel progetto.

L'opera costituisce un passaggio strategico per il potenziamento del sistema di trattamento delle acque reflue dell’area metropolitana di Napoli È stato presentato quest'oggi, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, l’intervento di adeguamento funzionale dell’impianto di depurazione di Napoli Est. All’incontro hanno preso parte il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il Commissario straordinario unico per la depurazione e il riuso delle acque reflue Fabio Fatuzzo, il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Antonio Iannone e il responsabile unico del procedimento, l'ing. Giovan Battista Pasquariello. Era inoltre presente il rappresentante in Italia di Acciona Agua S. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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