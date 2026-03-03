Qualità dell’aria | un incontro per educare i giovani sulla consapevolezza ambientale

Al parco dell’infanzia di Pescara si è svolto un incontro dedicato ai giovani, con l’obiettivo di sensibilizzarli sulla qualità dell’aria. Durante l’evento, sono stati presentati dati e informazioni sulla situazione ambientale locale e sull’importanza di adottare comportamenti più consapevoli. L’iniziativa ha coinvolto bambini e adolescenti, offrendo loro un’occasione di approfondimento su un tema cruciale per la salute pubblica.

Al parco dell'infanzia di Pescara si è tenuto un importante incontro rivolto ai giovani sul tema della qualità dell'aria. Un'occasione di confronto e formazione, promossa dall'associazione Domenico Allegrino odv nell'ambito del progetto "Talent garden", selezionato dall'impresa sociale "Con i.