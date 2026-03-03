Presentata la settimana mondiale del glaucoma screening gratuiti anche a Messina

È stata annunciata questa mattina a Messina la Settimana mondiale del glaucoma, un evento dedicato alla prevenzione delle malattie oculari. Durante la settimana, sono previsti screening gratuiti per la diagnosi precoce del glaucoma, organizzati nella sede provinciale dell’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di controlli regolari per la salute degli occhi.

La salute degli occhi passa, molto spesso, dalla prevenzione e da una diagnosi fatta al momento giusto: è stata presentata questa mattina, nella sede provinciale dell'Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Messina, la 'Settimana mondiale del glaucoma' che, quest'anno, si svolgerà dall'8.