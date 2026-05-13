Ancelotti | Non impongo idee e strategie ai miei giocatori non voglio soldati in campo

Da ilnapolista.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico di una nazionale sudamericana ha parlato di approccio tattico e rapporto con i calciatori in un’intervista rilasciata a un quotidiano internazionale. Ha spiegato di non imporre idee o strategie ai propri giocatori, preferendo un metodo più flessibile e meno autoritario. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui ha annunciato i nomi di 55 calciatori pre-convocati per il prossimo torneo mondiale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Carlo Ancelotti ha rilasciato un’intervista ad Athletic dopo aver rivelato la lista dei 55 pre-convocati del Brasile per il prossimo Mondiale. Tra i calciatori chiamati c’è anche Neymar che da quando l’italiano è ct, non ha mai esordito con la maglia verdeoro. Per l’ex Barça e Psg, a 34 anni, è l’ultima occasione di poter giocare un Mondiale. Le parole di Ancelotti. Oggi Neymar gioca per il Santos e per i tifosi brasiliani è ancora considerato un idolo, nonostante l’età e il fatto che non sia più il grande giocatore che era in passato: “ Neymar faceva e fa parte dei miei pensieri, ma una decisione definitiva sarà presa alla fine della valutazione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

ancelotti non impongo idee e strategie ai miei giocatori non voglio soldati in campo
© Ilnapolista.it - Ancelotti: “Non impongo idee e strategie ai miei giocatori, non voglio soldati in campo”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Rocco Siffredi nel fuorionda a Le Iene: "Non voglio più vivere, ma non voglio lasciare il dolore a mia moglie e ai miei figli" - VIDEOLe Iene hanno mandato in onda il video integrale dell'intervista a Rocco Siffredi, per replicare alle accuse dell'attore hard: nel filmato Siffredi...

Mourinho disgustato da alcuni giocatori del Benfica: “Non li voglio più vedere in campo”Dopo l'inutile pareggio contro il Casa Pia, terzultimo in classifica, José Mourinho ha gettato la spugna in conferenza stampa: "Abbiamo perso ogni...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web