Il tecnico di una nazionale sudamericana ha parlato di approccio tattico e rapporto con i calciatori in un’intervista rilasciata a un quotidiano internazionale. Ha spiegato di non imporre idee o strategie ai propri giocatori, preferendo un metodo più flessibile e meno autoritario. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui ha annunciato i nomi di 55 calciatori pre-convocati per il prossimo torneo mondiale.

Carlo Ancelotti ha rilasciato un’intervista ad Athletic dopo aver rivelato la lista dei 55 pre-convocati del Brasile per il prossimo Mondiale. Tra i calciatori chiamati c’è anche Neymar che da quando l’italiano è ct, non ha mai esordito con la maglia verdeoro. Per l’ex Barça e Psg, a 34 anni, è l’ultima occasione di poter giocare un Mondiale. Le parole di Ancelotti. Oggi Neymar gioca per il Santos e per i tifosi brasiliani è ancora considerato un idolo, nonostante l’età e il fatto che non sia più il grande giocatore che era in passato: “ Neymar faceva e fa parte dei miei pensieri, ma una decisione definitiva sarà presa alla fine della valutazione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ancelotti: “Non impongo idee e strategie ai miei giocatori, non voglio soldati in campo”

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