Mourinho disgustato da alcuni giocatori del Benfica | Non li voglio più vedere in campo

Dopo il pareggio contro la squadra in fondo alla classifica, l’allenatore ha espresso forte delusione nei confronti di alcuni giocatori del suo team, dichiarando di non volerli più vedere in campo. In conferenza stampa ha affermato che, con questo risultato, sono svanite le speranze di conquistare il secondo posto e di competere per il titolo. La partita si è conclusa con un risultato nullo, evidenziando le difficoltà della squadra in questa fase della stagione.