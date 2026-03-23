Andriy Shevchenko ha detto la sua su Rafa Leao e sull'eterno dibattito sulla sua posizione in campo. "Per me non è un attaccante, ma molto dipende da lui", ha detto l'ex rossonero. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Shevchenko non ha dubbi: "Leao non è un attaccante, ma dipende da lui"

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