A pochi giorni dalla convocazione ufficiale per il prossimo Mondiale, i giocatori sono impegnati in allenamenti e partite per dimostrare il proprio valore ai selezionatori nazionali. Le decisioni definitive sui giocatori da includere nella rosa si avvicinano, e gli allenatori stanno valutando attentamente le prestazioni sul campo. Tra le possibili scelte, l’attenzione si concentra anche su alcuni atleti che devono ancora convincere i tecnici.

Roma, 13 maggio 2026 – Manca sempre meno al prossimo Mondiale: i giocatori cercano di mettersi in mostra per convincere i commissari tecnici delle rispettive nazionali, con quest'ultimi che hanno ancora pochi giorni a disposizione per decidere chi convocare. Riuscirà l'Argentina a difendere il titolo? Sarà l'ultimo Mondiale di Messi, Ronaldo e Neymar? L'Argentina e il Brasile hanno già diramato la lista dei pre-convocati e, tra i tanti nomi, figurano anche i due fuoriclasse. In questi mesi si è parlato spesso della presenza o meno del giocatore brasiliano, soprattutto per quanto riguarda la sua forma fisica. Durante l'esperienza in Arabia, tra il 2023 e il 2025, Neymar ha riportato un infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro ed è uscito dal giro della nazionale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ancelotti in vista del Mondiale: “Convocare Neymar? Dipenderà dal rendimento in campo”

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