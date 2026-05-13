Ancelotti al Milan annuncio improvviso | Sono pronto

Un ex allenatore si è offerto di tornare alla guida della squadra rossonera, dichiarando di essere pronto per il ruolo. La sua autocandidatura arriva inaspettatamente e si riferisce a un possibile incarico in vista di un eventuale cambio sulla panchina, attualmente occupata dall’allenatore in carica. La notizia ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, anche perché si tratta di un nome già legato alla storia del club.

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“Certi amori non finiscono.”, vedi quello di Ancelotti per il Milan. Da Carlo a Davide, da padre a figlio, di nuovo insieme al prossimo Mondiale con il Brasile. Al termine, Davide riprenderà la carriera da primo allenatore iniziata col Botafogo aspettando un’occasione in Europa. E, soprattutto, sognando quel Milan dove il papà ha scritto pagine memorabili da calciatore e poi da allenatore. Nel podcast de ‘La Gazzetta dello Sport’, Davide Ancelotti si è letteralmente autocandidato per la panchina rossonera. Non si sa mai, Allegri potrebbe saltare in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions. Ma non si esclude il divorzio pure se il traguardo (minimo e ora massimo) venisse raggiunto, visti i rapporti non idilliaci con l’Ad Furlani.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Ancelotti al Milan, annuncio improvviso: “Sono pronto” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ancelotti Reveals Milan’s INSANE Tactic #shorts Notizie correlate Davide Ancelotti: "Sono pronto per allenare il Milan"Intervenuto come ospite nell'ultima puntata della Tripletta - guarda qui l'episodio completo - Davide Ancelotti ha svelato il suo grande sogno:... Leggi anche: Davide Ancelotti chiama il Milan: “Mi sento pronto per allenarlo. Modric? Che sfuriata al Real” Argomenti più discussi: Davide Ancelotti: Papà mi cronometrava quando mettevo il pigiama. E quando Modric perse le calze magiche...; Davide Ancelotti: Ora punto al Mondiale con papà. Futuro in Italia? Mi sento pronto per il Milan; Davide Ancelotti: Mi sento pronto per allenare il Milan. Quella volta che Ronaldo bevve lo champagne...; Davide Ancelotti: Allenerei il Milan e mi sento pronto per farlo. Modric mi aveva chiamato. Ancelotti bis? Davide Ancelotti ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport nel corso dell'ultima puntata di 'Tripletta': si sente pronto ad allenare il Milan ? Cresciuto con papà Carlo in panchina rossonera, l'amore per i colori non è mai svanito x.com 19 aprile 1989 - Il Milan di Sacchi batte il Real Madrid 5-0 nel ritorno della semifinale di Champions League. Gol di Ancelotti, Rijkaard, Gullit, Van Basten, Donadoni reddit Ancelotti al Milan, annuncio improvviso: Sono prontoCerti amori non finiscono…, vedi quello di Ancelotti per il Milan. Da Carlo a Davide, da padre a figlio, di nuovo insieme al prossimo Mondiale con il Brasile. Al termine, Davide riprenderà la carrie ... calciomercato.it