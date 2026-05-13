Ance Brindisi rinnovate cariche sociali | confermato all’unanimità il presidente Angelo Contessa
L’assemblea generale di Ance Brindisi si è svolta presso la Cassa Edile locale per il rinnovo delle cariche sociali. Durante l’incontro sono state confermate all’unanimità le nomine di alcuni dirigenti, tra cui il presidente. La riunione ha coinvolto i rappresentanti dell’associazione e ha visto approvazioni senza voti contrari o astensioni. La seduta si è conclusa con la ratifica delle cariche per il nuovo mandato.
BRINDISI - Si è tenuta presso la Cassa Edile di Brindisi l’assemblea generale di Ance Brindisi per il rinnovo delle cariche sociali. Un’assemblea molto partecipata, alla presenza di imprese provenienti da tutta la provincia, che ha confermato all’unanimità Angelo Contessa alla presidenza.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Notizie correlate
Arci Perugia: rinnovate le cariche sociali, confermata all’unanimità la presidenza di Franco CalziniSi è aperto il XIX Congresso di Arci comitato territoriale di Perugia e la prima giornata è stata dedicata al rinnovo delle cariche sociali...
Leggi anche: Archeoclub d’Italia A.P.S. Siponto – Monte Sant’Angelo: Rinnovate le cariche sociali per il nuovo mandato