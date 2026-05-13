Ance Brindisi rinnovate cariche sociali | confermato all’unanimità il presidente Angelo Contessa

L’assemblea generale di Ance Brindisi si è svolta presso la Cassa Edile locale per il rinnovo delle cariche sociali. Durante l’incontro sono state confermate all’unanimità le nomine di alcuni dirigenti, tra cui il presidente. La riunione ha coinvolto i rappresentanti dell’associazione e ha visto approvazioni senza voti contrari o astensioni. La seduta si è conclusa con la ratifica delle cariche per il nuovo mandato.

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