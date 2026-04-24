Arci Perugia | rinnovate le cariche sociali confermata all’unanimità la presidenza di Franco Calzini

Durante il XIX Congresso del comitato territoriale di Perugia di Arci, si sono rinnovate le cariche sociali e la presidenza è stata riconfermata all’unanimità a Franco Calzini. La prima giornata dell’evento è stata dedicata anche a un confronto sulle attività svolte e sulle prospettive future dell’associazione, coinvolgendo i partecipanti in discussioni e approfondimenti sui progetti in corso e le iniziative in programma.