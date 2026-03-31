Archeoclub d’Italia APS Siponto – Monte Sant’Angelo | Rinnovate le cariche sociali per il nuovo mandato

Il 23 marzo 2026 si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo dell’Archeoclub d’Italia A.P.S. Siponto – Monte Sant’Angelo. Durante l’incontro sono state rinnovate le cariche sociali per il nuovo mandato, confermando la composizione degli organi direttivi dell’associazione. La riunione ha visto la partecipazione dei membri del consiglio, che hanno approvato all’unanimità le nuove nomine per le cariche interne.

Manfredonia (FG) – In data 23 marzo 2026, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Archeoclub d’ItaliaA.P.S. (Sezione Manfredonia - Siponto - Monte Sant'Angelo) per deliberare il rinnovo delle carichesociali e definire la struttura operativa che guiderà l’Associazione nel prossimo mandato.L’incontro, presieduto da Angela Quitadamo, si è aperto con un’analisi dettagliata delle recentiattività svolte sul territorio. La Presidente ha ribadito l'importanza di consolidare la presenzadell'Archeoclub nelle iniziative culturali locali, sottolineando la necessità di una strutturaorganizzativa solida e coesa per rispondere alle sfide future del Terzo Settore. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Archeoclub d’Italia A.P.S. Siponto – Monte Sant’Angelo: Rinnovate le cariche sociali per il nuovo mandato Articoli correlati Camera Minorile di Vibo Valentia, rinnovate le cariche sociali: Raffaele Figliano eletto presidenteRinnovate le cariche sociali della Camera Minorile di Vibo Valentia al termine di una partecipata assemblea ordinaria svoltasi nei locali della... Leggi anche: A Monte Sant’Angelo pronto il nuovo hub intermodale: lavori completati e affidata la gestione della struttura