Anastasia un mondo d’Oro Che festa alla ’Micheletto’

Anastasia Chechi ha ottenuto una vittoria importante al Centro equestre federale di Rocca di Papa, vicino a Roma. La giovane amazzone ha conquistato il primo posto in una competizione che ha attirato numerosi partecipanti. La gara si è svolta in un ambiente ufficiale e regolamentato, con giudici e ufficiali presenti per valutare le prestazioni. La vittoria di Chechi si inserisce in una serie di successi recenti nel suo percorso sportivo.

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Una vittoria fantastica per Anastasia Chechi, al Centro equestre federale Rocca di Papa a Roma, che fa salire la giovane amazzone sempre più alla ribalta nazionale. L’affermazione per la nostra regione nel concorso ‘Completo di Equitazione’ è stata conquistata, nella categoria Young Riders, dalla figlia del famoso ginnasta e re degli anelli Jury Chechi. Anastasia, 21 anni, con il suo Islandwood Candy Man ha fatto suonare l’inno d’Italia centrando la medaglia d’oro in un evento prestigioso e regalando una bella soddisfazione a tutta la Scuola di Equitazione Micheletto di San Casciano Val di Pesa dove è tesserata da tanti anni. Questo...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anastasia, un mondo d’Oro. Che festa alla ’Micheletto’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Canoa, l’oro di Anastasia Insabella: la sedicenne sfida le éliteL’acqua di Mantova si è tinta dei colori della determinazione catanese durante l’International Race, dove Anastasia Insabella, rappresentante del... Leggi anche: Crosetto alla Festa dell’Esercito: «Mondo impazzito, pronti a tutto» Argomenti più discussi: Anastasia, un mondo d’Oro. Che festa alla ’Micheletto’; Biennale Teatro 2026 | Mario Banushi - Capitolo 3: Taverna Miresia. Mario, Bella, Anastasia.; Ballando con le Stelle, Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina presto sposi? VIDEO; La curatrice del Padiglione russo Anastasia Karneeva interviene su Instagram: l’arte deve restare indipendente. NESSUNO STUPORE ... chapeau davanti a un Uomo #PietrangeloButtafuoco che non si piega alle logiche del politicamente corretto. L'arte come lo sport non hanno barriere... Venezia accoglie tutti... ha sempre accolto il mondo, soprattutto gli artisti. Credo ch x.com Qual è un film d'animazione che ti è piaciuto da sempre? reddit