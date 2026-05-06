Durante la Festa dell’Esercito, il ministro della Difesa ha commentato come il mondo attuale sembri impazzito e abbia bisogno di risposte rapide, sottolineando la prontezza delle forze armate. Ha ricordato l’intervento dei soldati in occasione del terremoto, evidenziando che indossare l’uniforme significa dedicarsi al servizio della collettività. La manifestazione si è svolta nell’Aquilano, con partecipazione di militari e cittadini.

Sono passati 17 anni da quando il terremoto mise in ginocchio L’Aquila. Il sisma non risparmiò niente e nessuno, a cominciare dal Duomo, ridotto un cumulo di macerie. Della casa di Dio, che era pure quella degli uomini, rimase ben poco. Oggi, a distanza di 17 anni, la città è rinata, insieme a quella chiesa. Non è quindi un caso che l’Esercito abbia deciso di celebrare i 165 anni della sua fondazione proprio qui. Come se fosse stato trascurato per troppo tempo e ora avesse bisogno di rinascere. «Portare qui la Festa dell’esercito è un segno di rispetto verso una comunità che ha saputo trasformare il dolore in rinascita, rialzarsi e ricostruire.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Crosetto alla Festa dell’Esercito: «Mondo impazzito, pronti a tutto»

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