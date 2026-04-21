Canoa l’oro di Anastasia Insabella | la sedicenne sfida le élite

Durante l’International Race a Mantova, una giovane atleta di 16 anni ha vinto la medaglia d’oro nel K1 Junior sulla distanza dei 200 metri. La rappresentante di un circolo di canoa di Catania ha gareggiato contro altre atlete di livello internazionale, riuscendo a conquistare il primo posto. La manifestazione si è svolta nelle acque della città, attirando numerosi partecipanti e spettatori.

L’acqua di Mantova si è tinta dei colori della determinazione catanese durante l’International Race, dove Anastasia Insabella, rappresentante del Circolo Canoa Catania, ha messo a segno un successo clamoroso conquistando l’oro nel K1 Junior sulla distanza dei 200 metri. La sedicenne ha dimostrato una maturità tecnica fuori dal comune, sfidando le migliori atlete del nazionale e consolidando il suo percorso verso l’élite della disciplina. Il talento puro che sfida i professionisti. Il percorso di Anastasia Insabella tra i canali mantovani non è stato solo una questione di medaglie, ma una vera dimostrazione di resilienza sportiva. Nella competizione per la selezione della squadra nazionale Senior sui 500 metri, la giovane atleta ha ottenuto il quinto posto, un risultato che acquista valore se si considera la natura della sfida.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Canoa, l’oro di Anastasia Insabella: la sedicenne sfida le élite Notizie correlate Leggi anche: Canoa velocità, Anastasia Insabella trionfa all’International Race di Mantova Serie A Élite: Valorugby vince di misura, le Fiamme Oro travolgono i rivaliLa quattordicesima giornata della Serie A Élite si chiude con il posticipo domenicale, confermando una corsa playoff sempre più combattuta. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il ritorno vincente di Anastasia Insabella; Al Lago di Sabaudia (Latina) medaglie d’oro per Anastasia Insabella nel K1 e per il K4 femminile con Anastasia Insabella, Sofia Di Grazia, Rebecca Puleo ed Andrea Consoli; Canoa – Cala il sipario sul Trofeo Sparafucile. Campari e Vesentini d’argento; Circolo Canoa Catania trionfa al Campionato Italiano di Fondo con due medaglie d'oro. Canoa velocità, Anastasia Insabella trionfa all’International Race di MantovaLa canoista catanese, a soli sedici anni di età, lotta contro le più forti atlete d’Italia, molte delle quali professioniste dei Gruppi Sportivi Militari ... cataniatoday.it Due titoli italiani per il Circolo Canoa Catania nel fondoAl Lago di Sabaudia (Latina) medaglie d’oro per Anastasia Insabella nel K1 e per il K4 femminile con Anastasia Insabella, Sofia Di Grazia, Rebecca Puleo ed Andrea Consoli. Al campionato italiano di fo ... ienesiciliane.it Con 242 titoli italiani in bacheca, il #CircoloCanoa #Catania continua a scrivere la propria storia e lo fa nel segno più bello: il ritorno vincente di #AnastasiaInsabella #https://www.freepressonline.it/2026/04/18/il-ritorno-vincente-di-anastasia-insabella/ facebook