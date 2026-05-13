Un nuovo strumento per migliorare la trasparenza nel settore della vendita diretta è stato recentemente introdotto in Italia. Si tratta di Amway Tracing Tool, sviluppato dall'azienda leader mondiale in questo campo. La sua presentazione rappresenta un passo importante per l'azienda nel mercato italiano, offrendo un servizio che permette di seguire e monitorare in modo più preciso le attività legate ai propri prodotti e alle proprie operazioni.

Roma, 13 mag. (AdnkronosLabitalia) - Amway, l'azienda numero 1 al mondo nel settore della vendita diretta, annuncia il lancio di Amway Tracing Tool in Italia. Questa piattaforma interattiva, ottimizzata per i dispositivi mobili, segna un importante traguardo nell'ambito dell'impegno globale di Amway verso la trasparenza, consentendo ai consumatori di esplorare il percorso completo di numerosi prodotti Amway, dal seme agli integratori e ai prodotti per la cura della pelle. Oggi i consumatori si aspettano dai marchi sempre più trasparenza e responsabilità per questo la richiesta di informazioni credibili e accessibili sui prodotti è in continuo aumento.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Amway Tracing Tool, la trasparenza sempre più a portata di mano

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