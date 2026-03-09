Teramo | 4-3 epico la salvezza è a portata di mano

La Lisciani Teramo ha vinto 4-3 contro il Velletri Technology in una partita combattuta, che si è conclusa con una rimonta decisiva. La gara, valida per la Serie B di calcio a 5, ha visto cinque squadre racchiuse in pochi punti in classifica. Con questa vittoria, la squadra si avvicina alla salvezza, che ora sembra più vicina.

Il miracolo teramano: tra rimonta epica e lotta per la salvezza. La Lisciani Teramo ha strappato tre punti preziosissimi sul campo del Velletri Technology con un risultato finale di 4-3, in una partita che ha cinque squadre incollate a soli 5 punti nella classifica della Serie B di calcio a 5. Questo exploit, avvenuto domenica 8 marzo 2026, segna un punto di svolta cruciale per i biancorossi abruzzesi, che ora si trovano immischiati in una bagarre di sopravvivenza dove ogni scontro diretto è decisivo. La vittoria porta la squadra teramana a sei trionfi stagionali, confermando un trend unico: per la prima volta nella sua storia, la formazione non ha ancora trovato il pareggio a due gare dal termine della regular season.