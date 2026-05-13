Amministrative 2026 il capogruppo di Azione alla Camera Matteo Richetti sarà a Chieti per Legnini

Il capogruppo di Azione alla Camera dei Deputati sarà a Chieti per partecipare alla presentazione dei candidati del partito di Carlo Calenda, in vista delle elezioni amministrative del 2026. L'evento si terrà in città e vedrà la presenza di rappresentanti del partito, con l'obiettivo di sostenere la candidatura di Giovanni Legnini. La visita si inserisce in un calendario di incontri pre-elettorali nella regione.

Il capogruppo di Azione alla Camera dei Deputati Matteo Richetti sarà a Chieti per la presentazione dei candidati del partito di Carlo Calenda a sostegno di Giovanni Legnini. L'incontro si terrà giovedì 14 maggio alle ore 11:30, nel comitato elettorale del “Polo Civico per Legnini Sindaco” di.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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