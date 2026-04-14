Chi è Enrico Costa il nuovo capogruppo alla Camera di Forza Italia | ex ministro viceministro e vicesegretario di Azione

Enrico Costa è il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, succedendo a Barelli. È stato ministro per gli affari regionali e viceministro in passato, e ha ricoperto anche il ruolo di vicesegretario di Azione. La sua carriera politica comprende incarichi di rilievo a livello governativo e di partito, con un passato nel centrodestra e nel centro. La sua nomina è stata annunciata recentemente nel corso di una riunione dei deputati del partito.

Ecco chi è il successore di Barelli: ex ministro della per gli affari regionali, viceministro della Giustizia e vicesegretario di Azione Si chiama Enrico Costa ed è il nuovo capogruppo alla Camera di Forza Italia dopo l'addio di Paolo Barelli, altra testa caduta dopo quella di Gasparri, nel n.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Chi è Enrico Costa, il nuovo capogruppo alla Camera di Forza Italia: ex ministro, viceministro e vicesegretario di Azione Enrico Costa nuovo capogruppo di Forza Italia alla CameraGraded, dalle filiere circolari alla serra smart: tre nuove startup innovative per rivoluzionare l’agricoltura in Campania Paolo Angelini si insedia... Forza Italia, Enrico Costa nuovo capogruppo alla CameraChiuso l’accordo sul nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera dopo le dimissioni di Paolo Barelli.