Serale di Amici anticipazioni ottava puntata 9 maggio | chi è stato eliminato chi sono i finalisti e gli ospiti

Nella serata del 9 maggio si è tenuta l’ottava puntata di Amici, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. È stata trasmessa la semifinale, durante la quale sono stati annunciati i concorrenti eliminati e i finalisti che si contenderanno la vittoria. La puntata ha visto anche la presenza di ospiti speciali, che si sono esibiti sul palco durante la serata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui