Serale di Amici anticipazioni ottava puntata 9 maggio | chi è stato eliminato chi sono i finalisti e gli ospiti
Nella serata del 9 maggio si è tenuta l’ottava puntata di Amici, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. È stata trasmessa la semifinale, durante la quale sono stati annunciati i concorrenti eliminati e i finalisti che si contenderanno la vittoria. La puntata ha visto anche la presenza di ospiti speciali, che si sono esibiti sul palco durante la serata.
Tempo di semifinale per Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 che sta per giungere al capolinea. Domenica 17 maggio, infatti, in diretta andrà in onda la finalissima e il pubblico decreterà il vincitore di questa edizione che, come sempre, ha appassionato i telespettatori di ogni.🔗 Leggi su Today.it
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