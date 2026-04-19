La quinta puntata di “Amici di Maria De Filippi ” ha visto contrapposte ancora una volte le squadre di Alessandra Celentano-Rudy Zerbi e Anna Pettinelli Emanuel Lo. Ad uscire è stata la ballerina Kiara (“Questo percorso è stato molto bello. Non ho rimorsi. Sono emozionata”), Amadeus ha incoraggiato Gard che si è bloccato per l’emozione durante la sua esibizione. Anna Pettinelli e Rudy Zerbi si sono scontrati sul guanto di sfida denominato “cuore”. A sfidarsi ci sono Gard e Riccardo. Zerbi punta il dito su Gard: “È intonato ma non mi trasmette mai nulla di viscerale”. La prof dell’allievo Pettinelli risponde: “Non potevi fare altro perché Riccardo canta sempre le stesse cose “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Amici 25, Anna Pettinelli attacca Rudy Zerbi: “L’unica cosa piatta che hai è l’elettroencefalogramma”. Gard si blocca e Amadeus lo incoraggia: “Incidenti che capitano a Sanremo”. Eliminata Kiara

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