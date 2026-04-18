Caterina Lumina è una cantante e cantautrice che ha partecipato a questa edizione di Amici 25, dove si è distinta per il suo talento. La sua storia personale e le sue origini sono state al centro dell’attenzione, soprattutto dopo la pubblicazione del suo ultimo inedito intitolato “Vuelve”. La canzone rappresenta un omaggio significativo alle sue radici culturali e ha attirato l’interesse del pubblico e della critica.

Caterina Lumina è stata una delle cantautrici più promettenti di questa edizione di Amici 25. La ragazza ha destato molte curiosità, specialmente dopo l’ultimo inedito “ Vuelve “, che è un omaggio toccante alle sue origini. La cantante ha 22 anni, è nata a Bergamo ma ben presto si è trasferita insieme ai suoi genitori a Minorca. Qui, vive ancora con la sua famiglia, dato che mamma e papà gestiscono alberghi sull’isola. “I miei genitori sono tutti e due italiani però mi sono trasferita a Minorca quando avevo due anni e quindi sono cresciuta lì “. Visto il trasferimento, si è laureata a Madrid e poi è atterrata in Italia per un Erasmus....🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Caterina Lumina, storia e origini della cantante eliminata ad Amici 25

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