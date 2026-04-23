Il decreto flussi approvato dal governo ha portato in Italia un numero limitato di lavoratori stranieri rispetto alle richieste delle imprese, creando una discrepanza tra domanda e offerta. Molti lavoratori sono entrati in modo irregolare, poiché le quote assegnate risultano insufficienti. Le aziende del settore agricolo e delle costruzioni segnalano difficoltà nel reperire manodopera regolare, mentre le autorità continuano a monitorare l’andamento delle procedure previste dal provvedimento.

“Sul terreno dell’immigrazione ricordiamo il nostro decreto flussi che fece arrivare in Italia il più alto numero di stranieri immigrati regolari, a testimonianza che il centrodestra vuole un’immigrazione regolare “, ha detto la settimana scorsa il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel corso di un incontro a Milano. Nonostante tutto l’impegno, però, le quote di ingresso per i lavoratori stranieri targate Meloni, le più generose da molti anni, non funzionano. Le imprese rimangono insoddisfatte e nemmeno chi arriva in Italia con un visto regolare riesce sempre a firmare un contratto e ottenere il permesso di soggiorno, finendo nell’irregolarità e, chissà, in un Cpr.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lavoratori stranieri: così (non) funziona il decreto flussi targato Meloni. Produce irregolari e scontenta le imprese

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