Scontro tra imprese pubblicitarie e Comune | Temiamo per America' s Cup

Le aziende pubblicitarie hanno espresso preoccupazione riguardo alla recente comunicazione del Comune di Napoli, pubblicata il 28 febbraio, che riguarda le superfici pubblicitarie in città. La contestazione è arrivata dopo che le imprese avevano presentato un esposto sulla gestione delle aree pubblicitarie, e ora temono che le decisioni prese possano influire sulla futura organizzazione dell'evento internazionale di vela.

Le imprese del settore pubblicitario contestano duramente il comunicato stampa diffuso il 28 febbraio dal Comune di Napoli in merito alla definizione delle superfici pubblicitarie da mantenere sul territorio cittadino, pubblicato in risposta all’esposto della categoria che denunciava una gestione “antieconomica e discriminatoria” del comparto. Secondo quanto riferito dall’Amministrazione, lo scorso agosto la Giunta avrebbe stabilito tali superfici nel “rispetto delle disposizioni di legge”. Tuttavia, le aziende denunciano come nel comunicato non venga chiarito a quali leggi si faccia riferimento, sottolineando che tutte le normative esistenti e note non sembrerebbero essere state rispettate. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Scontro tra imprese pubblicitarie e Comune: "Temiamo per America's Cup" Articoli correlati Napoli: scontro tra imprese pubblicitarie e ComuneTempo di lettura: 3 minutiLe imprese del settore pubblicitario contestano duramente il comunicato stampa diffuso il 28 febbraio dal Comune di Napoli... Leggi anche: America’s Cup, Regione e Comune Napoli rafforzano la collaborazione Contenuti utili per approfondire Scontro tra imprese pubblicitarie e... Discussioni sull' argomento Napoli, scontro tra imprese pubblicitarie e Comune: Dati mancanti, pronti alle vie legali; Contratti pirata, scontro tra imprese e Governo; Napoli, sequestrati beni a imprenditore legato alla camorra; Campania: alle amministrative di Afragola il centrodestra e le forze centriste e riformiste calano ufficialmente la carta Alessandra Iroso. Scontro tra imprese pubblicitarie e Comune: Temiamo per America's CupLe imprese del settore pubblicitario contestano duramente il comunicato stampa diffuso il 28 febbraio dal Comune di Napoli in merito alla definizione delle superfici pubblicitarie da mantenere sul ter ... napolitoday.it Lo scontro tra Meloni e La Russa ha delle radici anche in Lombardia In Lombardia ad ottobre c'era stata un'anticipazione pubblica e istituzionale delle divisioni all'interno di Fratelli d'Italia tra Giorgia Meloni e Ignazio La Russa: la sostituzione nella Giunta regio - facebook.com facebook #Ligue1, è guerra tra PSG e Lens: lo scontro diretto diventa un caso, cosa sta succedendo x.com