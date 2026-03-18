Verso l' America' s Cup di Napoli 2027 | Ferrarelle sponsor di New Zealand

Ferrarelle sarà l'acqua ufficiale della regata di America's Cup a Napoli nel 2027 e sponsorizzerà la squadra neozelandese. La compagnia di acqua minerale campana ha firmato un accordo con il team dei Kiwi, che parteciperanno alla competizione. L'azienda diventa così partner ufficiale dell'evento internazionale che si terrà nella città partenopea.

A Napoli altra importante giornata di vela dedicata alla Coppa America. Nei saloni del Reale Yacht Club Canottieri Savoia alla presenza del Chairman di America’s Cup Partnership Grant Dalton, del Team Principal di Emirates Team New Zealand Matteo de Nora, del presidente di Ferrarelle Società Benefit Carlo Pontecorvo, è stato siglato un accordo che vede Ferrarelle (le cui sorgenti sono a Riardo in Campania) impegnata in primo piano nella prossima edizione dell’America’s Cup nella duplice veste di acqua ufficiale della manifestazione velica che si disputerà a Napoli nel 2027, e di sponsor di Emirates Team New Zealand nella difesa della Coppa.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Verso l'America's Cup di Napoli 2027: Ferrarelle sponsor di New Zealand Articoli correlati America’s Cup, Ferrarelle presenta la partnership con Emirates Team New ZealandConferenza stampa ufficiale per la presentazione della duplice partnership tra Ferrarelle e la 38ª America’s Cup insieme a Emirates Team New Zealand,... America’s Cup 2027, New Zealand torna in acqua con i foil azzurri dedicati a NapoliEmirates Team New Zealand presenta l’AC75 Taihoro con i foil azzurri dedicati a Napoli, città che ospiterà l’America’s Cup 2027. Una raccolta di contenuti su Verso l'America's Cup di Napoli 2027... Temi più discussi: DIVENTA VOLONTARIO DELLA LOUIS VUITTON 38a AMERICA’S CUP A NAPOLI E IN SARDEGNA – PREPARATI A VIVERE UN’ESPERIENZA UNICA; Blog | America's Cup, chi vincerà tra i 52mila 'richiedenti posto barca' e chi invece chiede la bonifica di Bagnoli?; America’s Cup 2027: a Napoli parte la ricerca dei volontari; Volontari all’America’s cup, sul sito tutte le informazioni per prendere parte agli staff. Pagina 2 | America's Cup 2027: Napoli presente sul foil del Team New ZealandI campioni in carica omaggiano la città che li ospiterà nella prossima edizione: la scritta Napoli comparirà sulle ali dell'AC75. Grant Dalton stringe la partnership con Ferrarelle e lancia la sfida ... corrieredellosport.it America's Cup, Dalton: A Napoli lavoro incredibile, Bagnoli come Milano CortinaIl Ceo Afp (America’s Cup Partnership): 'Tra poco le barche inizieranno a navigare in Sardegna e poi ci trasferiremo. Prossima edizione ancora qui? È un'ipotesi' ... adnkronos.com «In relazione alla presenza dell'America's Cup a Napoli le previsioni sui flussi turistici sono molto positive, sperando che ovviamente le questioni internazionali non ci penalizzino». Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, all'inaugurazione della ventinove - facebook.com facebook America's Cup: avviate due indagini dalla Procura di Napoli sui lavori a Bagnoli. Il sindaco di Napoli, Manfredi: "Pronti a collaborare con gli inquirenti" #ANSA x.com