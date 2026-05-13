America’s Cup su Sky e NOW | dalle regate di Cagliari alla finale storica di Napoli tutto in diretta
Sky e NOW trasmetteranno in diretta le regate della 38ª Louis Vuitton America’s Cup, che prenderanno il via il 21 maggio a Cagliari e si concluderanno a luglio 2027 a Napoli. Questa sarà la prima volta che la competizione velistica più famosa al mondo si svolgerà in Italia. I diritti di trasmissione sono stati acquisiti dall’emittente, che garantirà la copertura di tutte le tappe della regata.
Sky acquisisce i diritti della 38ª Louis Vuitton America’s Cup: si parte il 21 maggio a Cagliari e si chiude a luglio 2027 a Napoli, prima volta in Italia per la competizione velistica più iconica al mondo. La vela più spettacolare del mondo sbarca su Sky. La piattaforma ha acquisito i diritti di trasmissione della 38ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup, garantendo al pubblico italiano la copertura integrale di tutti gli eventi: dalle regate preliminari di Cagliari, in programma dal 21 al 24 maggio 2026, fino alla fase finale che si disputerà per la prima volta in Italia, nelle acque del Golfo di Napoli, a partire dal 10 luglio 2027. Tutto disponibile su Sky e in streaming su NOW.🔗 Leggi su Sportface.it
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