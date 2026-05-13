America’s Cup su Sky e NOW | dalle regate di Cagliari alla finale storica di Napoli tutto in diretta

Sky e NOW trasmetteranno in diretta le regate della 38ª Louis Vuitton America’s Cup, che prenderanno il via il 21 maggio a Cagliari e si concluderanno a luglio 2027 a Napoli. Questa sarà la prima volta che la competizione velistica più famosa al mondo si svolgerà in Italia. I diritti di trasmissione sono stati acquisiti dall’emittente, che garantirà la copertura di tutte le tappe della regata.

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