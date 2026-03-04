A Bagnoli si svolge l’America’s Cup, mentre le sigle ambientaliste chiedono al rappresentante della Nuova Zelanda di intervenire per proteggere il Golfo di Napoli. Le associazioni hanno lanciato un appello alla responsabilità globale, evidenziando l’urgenza di salvaguardare l’area. La manifestazione sportiva si svolge contemporaneamente alle richieste di tutela ambientale, creando un momento di confronto tra eventi sportivi e preoccupazioni ecologiche.

“Appello alla Responsabilità Globale. Salviamo il Golfo di Napoli”, così si intitola una Lettera aperta di ventidue associazioni ambientaliste, inviata a Grant Dalton, manager del team velistico New Zealand e presidente di Ace Italy srl, la società organizzatrice della 38ª America’s Cup, in programma a Napoli nel 2027. L’iniziativa lancia un allarme sui lavori in corso a Bagnoli: a detta delle sigle ecologiste, sarebbero in contrasto con i pilastri della sostenibilità Esg (Environmental, Social, Governance ovvero Ambientale, Sociale, di Governance). Siamo un gruppo di associazioni della città di Napoli sede dell’edizione 2027 della America’s Cup. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - America’s Cup a Bagnoli, le sigle ambientaliste al capo di New Zealand: “Salviamo il Golfo di Napoli”

