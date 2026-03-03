Che cosa è successo davvero oggi a Bagnoli | consiglio blindato tensioni in strada e dialogo mancato sull’America’s Cup

Oggi a Bagnoli si sono verificati momenti di forte tensione tra manifestanti e istituzioni. Il consiglio comunale si è svolto in un ambiente blindato, mentre in strada si sono registrati scontri e proteste. Il sindaco e i rappresentanti comunali sono rimasti all’interno del palazzo, senza riuscire a trovare un punto di incontro con i cittadini, che chiedevano chiarimenti sulla vicenda dell’America’s Cup.

Giornata difficile nel quartiere flegreo. Consiglio comunale monotematico convocato nella Municipalità, ma area militarizzata. Fuori il corteo di comitati e residenti, con momenti di tensione e un fermo; dentro il sindaco difende la rimozione della colmata e Coppa America. Nessun punto di incontro Manifestanti fuori, consiglio comunale e sindaco dentro. Ancora una volta a Bagnoli il dialogo tra istituzioni e cittadini non ha funzionato. Difficile non trarre queste conclusioni dopo la lunga giornata di paventato “confronto” nel quartiere flegreo sui lavori in corso. Il Consiglio comunale monotematico sull’America’s Cup, convocato nella sede della X Municipalità in via Acate, si è tenuto in un’aula blindata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Tensioni all'esterno del Consiglio comunale a Bagnoli sulla America's Cup: ferito poliziotto

Bagnoli, tensioni tra manifestanti “No America’s Cup” e forze dell’ordine durante consiglio comunaleMomenti di forte tensione a Bagnoli, dove alcune centinaia di cittadini sono scesi in strada in vista del consiglio comunale monotematico in...

Tutti gli aggiornamenti su Che cosa

Temi più discussi: Pusher ucciso a Rogoredo, cosa è successo: il testimone oculare nascosto nella boscaglia, la valigetta recuperata in commissariato; Sanremo 2026, la prima serata: cosa è successo sul palco dell’Ariston; Tredici Pietro 'senza voce', problema tecnico a Sanremo: cosa è successo; Cuore bruciato, cosa è successo al piccolo Domenico.

Indagini sull’urbanistica a Milano, che cosa è successo e che cosa rischia la città: cantieri, regole e variantiDal primo esposto del 2023 per la palazzina di piazza Aspromonte all'arresto dell'ex dirigente Giovanni Oggioni. Poi le indagini su Tancredi e Catella e le contromisure del Comune ... milano.corriere.it

La nave di Max Pezzali e le scritte virali su Sanremo: cosa è successo a bordoMeme (esilaranti quelli su Pezzali re delle maree ), musica, spettacoli e scritte: con Con la serata Love Boat si è chiusa la settimana della Crociera della Musica, il progetto con cui Costa Crociere ... corrieredellosport.it

Che cosa ci potrà guadagnare la comunità internazionale in un mondo più insicuro e violento dove vige la legge del più forte - facebook.com facebook

Una carrellata di spunti: per capire che cosa esattamente non va nei device, in che misura gli schermi possono essere accesi nei nostri salotti e quali sono queste famigerate alternative x.com