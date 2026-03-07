Una storica cattolica scopre di avere radici ebraiche nascoste alcune generazioni prima, rivelando un passato familiare che era stato celato. La ricerca delle origini la porta a confrontarsi con un patrimonio nascosto e a mettere in discussione identità e tradizioni. La scoperta si inserisce in un percorso di comprensione delle proprie radici e delle illusioni legate all’appartenenza.

Che ne sarà dell'identità in un tempo ridotto a successione di istanti? Cosa farebbe una storica cattolica se all’improvviso scoprisse di avere delle radici ebraiche che la propria famiglia, un paio di generazioni prima, aveva occultato, forse per timore, per cercare di assimilarsi a un mondo in cui gli ebrei erano guardati con occhi a dir poco malevoli? Si metterebbe a fare ricerca su quelle origini, e ci scriverebbe un libro. E’ ciò che ha fatto Lucetta Scaraffia con il suo “Ebrei senza saperlo”. La scoperta che la nonna “inglese” fosse in realtà di origine ebraica spinge Scaraffia a calarsi nella storia della relazione tra società occidentale ed ebraismo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Identità, radici e illusioni. Lucetta Scaraffia e una ricerca delle proprie origini

Cuzzupi (Ugl Scuola): “Una scuola aperta, funzionale e consapevole delle proprie radici è il motore per il futuro del Paese”Il Segretario Nazionale UGL Scuola e Componente del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, Ornella Cuzzupi, ha espresso il sostegno del...

Zootropolis 2, recensione: il sequel tanto atteso che si concentra sulla forza della terapia, dell’amicizia e sull’orgoglio delle proprie originiLa nostra recensione di Zootropolis 2, diretto da Jared Bush: un sequel perfettamente riuscito incentrato sulla diversità, l’amicizia, la famiglia e...

Tutti gli aggiornamenti su Lucetta Scaraffia.

Lucetta Scaraffia: «Ho scoperto di essere ebrea da una malattia della pelle, la mia famiglia me lo ha sempre nascosto»Cosa può significare scoprire in età adulta e quasi per caso la propria identità ebraica fino a quel momento rimasta celata ... msn.com

Scaraffia: Ho rotto con Ca’ Foscari, sbagliato cedere a certi gruppiAgli inizi di ottobre la storica Lucetta Scaraffia è stata protagonista di un epico scontro con Ca’ Foscari. Un dissidio che l’ha portata a dare le dimissioni dal comitato etico dell’università ... repubblica.it