American Horror Story 13 | il ritorno della Regina Jessica Lange avvistata sul set

Jessica Lange è stata avvistata sul set della tredicesima stagione di American Horror Story, suscitando sorpresa tra i fan. L’attrice, nota per aver recitato in diverse stagioni della serie, era presente durante le riprese, contrariamente alle dichiarazioni fatte un anno fa in occasione del Glasgow Film Festival, in cui aveva escluso un suo ritorno. La presenza di Lange sul set ha attirato l’attenzione e alimentato le discussioni sui possibili sviluppi della nuova stagione.

Il miracolo di Ryan Murphy si è compiuto. Nonostante le dichiarazioni tranchant rilasciate solo un anno fa al Glasgow Film Festival (“Oh Cristo, no, non lo farò”), Jessica Lange è stata fotografata sul set della tredicesima stagione di American Horror Story. Le immagini mostrano l’attrice affacciata a una finestra, elegantissima in un abito blu e tacchi alti, esse confermano una volta e per tutte il suo ritorno nel franchise dopo l’ultima apparizione lampo in Apocalypse (2018). Si tratta di un evento storico per la serie: la Lange è stata di fatto il pilastro delle prime quattro stagioni, regalando interpretazioni leggendarie come Constance Langdon e Suor Jude, e il suo ritorno suggerisce una stagione che vuole onorare le radici “horror” dello show, o almeno così si spera. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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