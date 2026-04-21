Terra di Lavoro SpA nominato il nuovo CdA Luongo è presidente | si dimette da consigliere provinciale

Il consiglio di amministrazione di Terra di Lavoro S.p.A., società di proprietà della provincia di Caserta, è stato recentemente rinnovato. È stato nominato un nuovo presidente e altri membri del consiglio. Tra le novità, un membro si è dimesso dalla carica di consigliere provinciale. La società, che ha come unico azionista l’ente provinciale, ha aggiornato la propria composizione dirigenziale.

Rinnovo ai vertici di Terra di Lavoro S.p.A., società a totale capitale pubblico con socio unico la Provincia di Caserta. L’Assemblea ordinaria dei soci, riunitasi nella giornata odierna (21 aprile), ha infatti proceduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.In attesa delle formali.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Autodromo Nazionale Monza: nominato il nuovo CdA di Sias, Redaelli riconfermato presidente Leggi anche: Presidente del CDA Polcino si dimette: la Juve Stabia in cerca di nuove direzioni. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Vinitaly, Consorzio Vitica consolida il valore dei vini di Terra di Lavoro e annuncia l’appuntamento alla Reggia; Mettilo in agenda! Gli eventi del weekend in Terra di Lavoro; Unità di Rete, il ritardo nell'attivazione mette Cotral in difficoltà: la Regione studia nuove assunzioni; Asl Caserta, arriva la proroga per 150 O.S.S. Terra di Lavoro Spa, rinnovato il Cda: Francesco Luongo presidenteCaserta - Nuovo assetto ai vertici di Terra di Lavoro S.p.A., società a intero capitale pubblico partecipata dalla Provincia di Caserta, che si occupa della ... pupia.tv Caserta, alla Reggia arriva Terra di lavoro wines: 53 aziende vinicole e 164 viniSarà l’occasione migliore per apprezzare lo stato di salute dei vini di Terra di Lavoro ma anche per riflettere sui temi caldi che interessano il mondo del vino. Un format diverso, quest’anno più ... ilmattino.it LA GDO TRAINA L'ECONOMIA DI TERRA DI LAVORO: ECCO CHI SONO I 'PAPERONI' DELLA PROVINCIA ---> https://cityne.ws/PKoYu facebook