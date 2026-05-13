Un progetto di adidas porta due atleti a incontrare studenti in una scuola, con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di crescita personale. Durante l’evento, vengono condivise esperienze sportive e si favoriscono relazioni tra i partecipanti. L’iniziativa mira a mostrare come l’attività fisica possa contribuire allo sviluppo di autostima e competenze sociali tra i giovani.

L’iniziativa di adidas. Dove si fa sport nascono relazioni, si condividono esperienze e cresce la fiducia in sé stessi. È da questa idea che prende forma il progetto nazionale promosso da Sport e Salute e adidas Italia per contrastare il fenomeno del drop-out sportivo giovanile, arrivato alla sua terza tappa nella scuola secondaria di primo grado Banditella. Dopo i primi appuntamenti che hanno coinvolto numerosi istituti italiani, il percorso continua mettendo ancora una volta al centro ragazze e ragazzi delle scuole medie, accompagnati in una giornata fatta di attività motorie, confronto e momenti di condivisione. L’obiettivo è trasformare lo sport in qualcosa che vada oltre la semplice pratica fisica, rendendolo uno strumento educativo e sociale capace di incidere sul modo in cui i più giovani guardano al proprio futuro.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Ambra Sabatini e Lo Cicero a scuola: lo sport come strumento di crescita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Lo sport come strumento di pace e ’ponte’ tra popoli e realtà diverseEMPOLI La possiamo tranquillamente mettere così: la generazione di mezza età e quella più anziana devono necessariamente affidarsi ai giovani per...

Leggi anche: Turismo, assessore Sport Calabria: "Il mare come strumento di crescita economica e sviluppo"

Temi più discussi: Firenze in pista con le stelle dello sprint paralimpico; Atletica paralimpica: primato personale per Sabatini nel lungo a Firenze, Filippi firma la miglior prestazione italiana; A Livorno lo sport accende il futuro, all'Istituto scolastico Banditella terzo appuntamento contro il drop-out giovanile; Pegaso Meeting: Battocletti cerca il record nei 1500 metri, Andrei allenatore di Fabbri \ VIDEO.

A Livorno lo sport accende il futuro, all'Istituto scolastico Banditella terzo appuntamento contro il drop-out giovanile(Adnkronos) - Ci sono giornate in cui una scuola diventa qualcosa di più: un luogo dove si accendono idee, si costruisce fiducia e lo sport smette di essere solo attività fisica per trasformarsi in en ... msn.com

Ambra Sabatini portabandiera e simbolo: Ragazzi non mollate maiLe Olimpiadi sono alle porte, mentre per Ambra Sabatini ci sarà da aspettare ancora oltre un mese prima dell’inizio delle Paralimpiadi. Alla cui cerimonia di apertura del 28 agosto sarà, lo ricordiamo ... quotidiano.net