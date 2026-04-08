Lo sport come strumento di pace e ’ponte’ tra popoli e realtà diverse

Da lanazione.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo sport viene spesso visto come un modo per unire persone di culture diverse e favorire la pace. In questa prospettiva, rappresenta un ponte tra popolazioni e realtà differenti. Recentemente, si è parlato di come le generazioni più adulte e quella più anziana debbano coinvolgere i giovani per affrontare i momenti difficili della società. È questa una riflessione attuale, basata su incontri e discussioni pubbliche.

EMPOLI La possiamo tranquillamente mettere così: la generazione di mezza età e quella più anziana devono necessariamente affidarsi ai giovani per sperare di migliorare questo frangente storico terribile. E i progetti vincitori lo rivelano: trattano di cultura, ricreare il tessuto sociale e solidale, andare in soccorso a chi sta soffrendo per le atroci guerre in atto, riportare lo sport tra i ragazzi per rifare comunità. Temi attualissimi. Lo vediamo, pur nella diversità dei contesti, dall’incedere folle delle guerre e da quanto sta accadendo riguardo il dibattito acceso dalla Nazionale di calcio: dove si vedono oggi i ragazzi giocare liberi e gratuitamente? E giocare significa stare insieme e costruire relazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Lo sport è un ponte tra i popoli. Focus Olimpiadi tra sfide e valoriLe prime Olimpiadi dell’era moderna si svolsero in Grecia, precisamente ad Atene, nel 1896.

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