L'assessore allo sport di Calabria ha partecipato a un evento a Scilla intitolato

Reggio Calabria, 19 mar. (Adnkronos) - ''Siamo a Scilla, in uno scenario meraviglioso, ma il titolo dell'evento di oggi 'Oltre il mare', vuol dire che il mare non è solo paesaggio ma anche strumento di crescita economica e sviluppo''. A parlare è l'assessore allo sport della Regione Calabria, Eulalia Micheli, intervenendo alla due giorni della Fondazione Magna Grecia “Oltre il mare. I patrimoni per la continuità dell'offerta turistica''. ''In Calabria - aggiunge - e non ci avrebbe scommesso nessuno, siamo in linea con progetti del Pnrr. Certi, siamo stati colpiti dai recenti eventi naturali, che hanno messo in risalto fragilità dei nostri territori, ma abbiamo iniziato un percorso nella giusta direzione e continueremo su questa strada. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Turismo, assessore Sport Calabria: "Il mare come strumento di crescita economica e sviluppo"

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