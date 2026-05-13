Nel Masters 1000 di Roma, due giocatori italiani sono entrati nei quarti di finale: uno è Jannik Sinner, che ha battuto Andrea Pellegrino con un punteggio netto, mentre l’altro è Luciano Darderi, che ha vinto in rimonta contro un avversario di livello superiore. La vittoria di Sinner ha attirato l’attenzione per la sua meticolosità nello studio e nella preparazione, come commentato da un suo allenatore.

Saranno due i rappresentanti italiani impegnati nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma, dopo il netto successo di Jannik Sinner nel derby con Andrea Pellegrino e la clamorosa vittoria in rimonta di Luciano Darderi sul n.3 al mondo Alexander Zverev. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’appuntamento odierno di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “ Ieri è stata una giornata importante per tanti motivi. Non vorrei si banalizzasse quanto fatto da Sinner. Queste 31 vittorie consecutive nei 1000 hanno un significato enorme, perché possono esserci mille variabili impazzite.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ambesi: “Le 31 vittorie di Sinner non vanno banalizzate. C’è una meticolosità nello studio che raramente si vede”

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