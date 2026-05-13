Amazon il trucco del tokenmaxxing | dipendenti gonfiano i dati AI

Recentemente è emerso che alcuni dipendenti di una grande azienda di commercio elettronico hanno alterato i dati relativi all’uso di intelligenza artificiale, utilizzando un metodo chiamato “tokenmaxxing”. In particolare, vengono segnalati comportamenti in cui i lavoratori manipolano le statistiche di produttività e aumentano artificialmente il numero di token consumati. Le indagini sono ancora in corso per comprendere i dettagli di queste pratiche.

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? Domande chiave Come fanno i programmatori a manipolare le classifiche di produttività?. Quali strumenti usano i dipendenti per gonfiare il consumo di token?. Perché i manager monitorano i dati di utilizzo dell'intelligenza artificiale?. Cosa rischia Amazon con questa corsa al consumo digitale artificiale?.? In Breve Obiettivo aziendale prevede utilizzo IA da parte dell'80% dei programmatori settimanali.. Software MeshClaw permette di automatizzare comunicazioni Slack, email e rilascio codice.. Fenomeno di manipolazione metriche simile a quanto segnalato precedentemente presso Meta.. Monitoraggio tramite tabelle di classifica interne crea incentivi distorti per i tecnici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Amazon, il trucco del “tokenmaxxing”: dipendenti gonfiano i dati AI ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Amazon: 16 milioni per la sicurezza e il benessere dei dipendenti? Cosa sapere Amazon stanzia 16 milioni di euro per la sicurezza nei centri logistici italiani nel 2025. Stop a Amazon che scheda i dipendentiLe catene Il Garante per la protezione dei dati personali ha bloccato d'urgenza l’attività di schedatura dei dipendenti presso lo stabilimento Amazon... Argomenti più discussi: Il trucco per far arrivare il Wi-Fi dove prima non arrivava: 29,99€; Il trucco da 16 euro per portare il Wi-Fi veloce sul tuo vecchio computer; Attenzione a questa truffa su Amazon; Occasione PS5: lo splendido DualSense Chroma Teal è di nuovo disponibile su Amazon. 16 Pezzi Pennelli Make Up - FILY DUAIU Professionale Pennelli Trucco Sintetica Premium Set - Secchio Portaoggetti Portatile Pennello Fondotinta - Adatta per Blush, Fondotinta, Correttore, Ombretto ift.tt/jREanXN A soli 9,99 invece di 12,99 Risparmi x.com Ottimo- una descrizione del video! reddit Il trucco da 16 euro per portare il Wi-Fi veloce sul tuo vecchio computerTP-Link Archer T3U Plus è una chiavetta WiFi che si collega a una porta USB del tuo computer per dargli subito una connessione wireless veloce e affidabile. Utile in quelle situazioni in cui disponi d ... hdblog.it