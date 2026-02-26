stop a amazon che scheda i dipendenti

Le catene Il Garante per la protezione dei dati personali ha bloccato d'urgenza l’attività di schedatura dei dipendenti presso lo stabilimento Amazon di Passo Corese Le catene Il Garante per la protezione dei dati personali ha bloccato d'urgenza l’attività di schedatura dei dipendenti presso lo stabilimento Amazon di Passo Corese Il Garante per la protezione dei dati personali ha bloccato d’urgenza l’attività di schedatura dei dipendenti presso lo stabilimento Amazon di Passo Corese. L’ispezione, condotta a febbraio 2026 con l’Ispettorato del Lavoro e la Finanza, ha svelato una piattaforma accessibile ai manager dove venivano archiviati per dieci anni dati sensibili di oltre 1. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Amazon in Italia conosceva malattie, vita privata e attività politica dei dipendenti. Stop dal Garante della privacy: «Basta dossieraggio»Un dossieraggio sistematico sulla vita privata dei dipendenti, dalle diagnosi mediche più delicate alla partecipazione agli scioperi.

Amazon licenzierà 16mila dipendenti per investire nell’intelligenza artificialeLa multinazionale statunitense dell’e-commerce e dei servizi web Amazon ha annunciato ufficialmente il licenziamento di 16mila persone.

