Amandola si stringe attorno alla famiglia di Daniele Lupi, il giovane morto improvvisamente a causa di un malore. La sua scomparsa ha suscitato dolore tra amici e conoscenti, mentre sul luogo dell’accaduto si stanno svolgendo le verifiche per chiarire come si sia verificato il malore. Sono ancora sconosciute le circostanze precise e le persone più vicine al ragazzo sono state assistite dalle autorità.

? Domande chiave Come si è verificato il malore che ha colpito Daniele?. Chi sono le persone più vicine al giovane scomparso?. Dove è possibile recarsi per rendere l'ultimo saluto?. Come influirà questa perdita sulla vita sociale di Amandola?.? In Breve Esequie religiose mercoledì 13 maggio ore 15 presso chiesa del Beato Antonio ad Amandola. Camera ardente allestita presso l'obitorio dell'Ospedale di Amandola con visite dalle 8 alle 22. Lavoratore presso la Sigma di Rubbianello e segretario di seggio elettorale. Familiari coinvolti sono i genitori Daniela e Primo, la compagna Giulia e le nonne Maria e Gina. Lunedì scorso ad Amandola è calato un silenzio pesante dopo la scomparsa improvvisa di Daniele Lupi, un giovane di 33 anni che ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità locale a causa di un malore repentino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amandola piange Daniele Lupi: addio al giovane scomparso per un malore

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