Sacile si appresta a salutare per l’ultima volta Daniele Gottardo, un giovane di 41 anni che è deceduto il 4 aprile scorso a causa di un arresto cardiaco. La comunità si riunisce per ricordarlo, mentre i familiari e gli amici si preparano a partecipare alle cerimonie funebri. La notizia della sua morte ha suscitato dolore tra coloro che lo conoscevano.

Sacile si prepara a dare l’ultimo saluto a Daniele Gottardo, scomparso prematuramente il 4 aprile scorso per un arresto cardiaco all’età di 41 anni. Le esequie avranno luogo venerdì 17 aprile alle ore 15:30 presso il duomo della città del Livenza, con la preghiera del rosario prevista per giovedì 16 aprile alle 19:30 nella medesima chiesa. La comunità locale è chiamata a un momento di raccoglimento collettivo dopo la notizia del decesso del giovane, che ha colpito profondamente il tessuto sociale del territorio. Un dolore che colpisce una famiglia storica di Sacile. Il lutto che investe la famiglia Gottardo rappresenta il terzo evento tragico in un arco temporale molto ristretto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sacile piange Daniele Gottardo: l’ultimo saluto a un giovane scomparso

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