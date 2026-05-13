Ama conosci parla | la quarta puntata tra musica e teatro
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Capua si fa teatro dell'eterna battaglia tra luce e oscurità dentro di noi. A ‘extravagante’ epilogo di un week end dedicato al Placito Capuano, accantonando il tema della lingua italiana per volgersi all'universale linguaggio delle emozioni primarie, si terrà non lontano dal cippo della formula.🔗 Leggi su Casertanews.it
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