Via al Festival Ama conosci parla dell' Accademia Palasciania
Da aprile a ottobre 2026, in diverse location di Capua e zone vicine, si svolgerà il XVIII festival-laboratorio organizzato dall'Accademia Palasciania. L'evento, intitolato
A ingresso gratuito, in varie sedi di Capua e dintorni, da aprile a ottobre 2026 l'Accademia Palasciania terrà il XVIII festival-laboratorio palascianiano di scienza, filosofia, poesia, gioco e umana armonia dal titolo "Ama, conosci, parla. Un percorso ‘caleidoscosmico’ con Marco Palasciano tra. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Chi è Sayf: il festival soldout che non conosciMilano, 27 gennaio 2026 - Quello di Sayf è uno dei nomi emergenti della scena rap dell’anno appena trascorso.
Bluvertigo al festival AMA: nuova rotta per il rock, tra sperimentazione e un pubblico più ampio.I Bluvertigo, una delle band più innovative e influenti dell'alternative rock italiano, si esibiranno il 27 agosto 2026 al Parco di Villa Negri a...
Si parla di: Capua (CE). 'Ama, conosci, parla': domenica 12 s'inaugura il festival-laboratorio dell'Accademia Palasciania; Da Caserta (Reggia) a Caiazzo il libro-viaggio di Hackert e Graefer (di Alberico Bojano) si presenta al Festival del Verde.
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