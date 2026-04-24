Liberazione e Turandot i temi del secondo appuntamento di Ama conosci parla

La Festa della Liberazione coinciderà quest'anno con il 100° anniversario della prima rappresentazione della “Turandot” di Giacomo Puccini. Per celebrare ambedue l'Accademia Palasciania terrà un unico evento, a partecipazione libera e gratuita, nell’ambito del XVIII festival-laboratorio.🔗 Leggi su Casertanews.it

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