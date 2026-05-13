Alvise Rigo | Mi piaceva tutto di Elisabetta Canalis ma è finita Con Shaila Gatta siamo solo colleghi

Alvise Rigo ha parlato della fine della relazione con Elisabetta Canalis, ricordando che apprezzava molto tutto di lei. Ha anche chiarito che con Shaila Gatta sono solamente colleghi, negando qualsiasi coinvolgimento sentimentale. Le dichiarazioni sono state fatte in un'intervista in cui l’ex concorrente di un reality Netflix ha affrontato i propri rapporti personali e professionali.

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