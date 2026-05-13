Alvise Rigo | Mi piaceva tutto di Elisabetta Canalis ma è finita Con Shaila Gatta siamo solo colleghi

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alvise Rigo ha parlato della fine della relazione con Elisabetta Canalis, ricordando che apprezzava molto tutto di lei. Ha anche chiarito che con Shaila Gatta sono solamente colleghi, negando qualsiasi coinvolgimento sentimentale. Le dichiarazioni sono state fatte in un'intervista in cui l’ex concorrente di un reality Netflix ha affrontato i propri rapporti personali e professionali.

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Alvise Rigo parla della fine della storia con Elisabetta Canalis, conosciuta girando il reality Netflix Physical Italia, poi smentisce il flirt con Shaila Gatta.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Leggi anche: Alvise Rigo e Shaila Gatta insieme, la reazione di Elisabetta Canalis

Si parla di: Alvise Rigo perché è finita con Elisabetta Canalis. Con Shaila Gatta nessuna storia d’amore.

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