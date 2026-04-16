Alvise Rigo e Shaila Gatta si frequentano la reazione dell'ex Elisabetta Canalis | Non è gelosa di lui

Recentemente si è saputo che Alvise Rigo e Shaila Gatta stanno frequentandosi. Elisabetta Canalis, ex di Rigo, ha dichiarato di non essere gelosa del rapporto tra i due e di non aver reagito in alcun modo alla notizia. La situazione ha attirato l’attenzione di alcuni media, che hanno riportato le sue parole. Al momento, non ci sono ulteriori aggiornamenti sulla questione.

Elisabetta Canalis non sarebbe gelosa del rapporto tra Shaila Gatta e l'ex Alvise Rigo, anzi, non avrebbe "battuto ciglio". I due si frequentano da poche settimane, come ha confermato l'ex velina di Striscia la Notizia, e sono stati paparazzati alla prima uscita.🔗 Leggi su Fanpage.it

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