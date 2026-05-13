Alvise Rigo ha ufficialmente confermato la fine della relazione con Elisabetta Canalis, dichiarando di aver apprezzato tutto di lei durante il loro tempo insieme. La conferma arriva dopo settimane di indiscrezioni e voci di separazione. Rigo ha espresso un certo rammarico per la fine della storia, mentre ha negato un flirt con Shaila Gatta. La notizia è stata riportata dal giornale Il Difforme.

Dopo vari rumors è Alvise Rigo a confermare la rottura con Elisabetta Canalis con un po' di rammarico, mentre su Shaila Gatta nega il flirt In un’intervista rilasciata aChiAlvise Rigo ha confermato il rumorche ormai si dava per certo:è finita la storia tra lui e Elisabetta Canalis, durata qualche mese. I due si sono conosciuti per un reality Netflix ed è sin da subito nata una bella sintonia, lui l’ha anche raggiunta a Los Angeles dove ha conosciuto sua figlia, ma alla fine sembra che i due abbiano capito che non sarebbe durata e così la storia è finita. Rumors sostenevano che tra di loro c’era stato un terzo incomodo,Shaila Gattama, in realtà, in questa occasioneAlvise Rigospiega che tra di loro non c’è stato nulla di più che una semplice amicizia.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Alvise Rigo conferma la rottura con Elisabetta Canalis: “Di lei mi è piaciuto tutto”

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