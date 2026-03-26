Elisabetta Canalis si trova di nuovo da sola dopo la fine della relazione con l'ex rugbista. La ballerina ha rivelato a La Volta Buona che l’ex compagno ora frequenta un’altra donna, una ballerina nota al pubblico. La notizia conferma la rottura tra i due e fa chiarezza sulla situazione sentimentale dell’ex Velina.

La storia d'amore tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, mai ufficialmente confermata dai diretti interessati nonostante le numerose paparazzate e uscite di coppia negli ultimi mesi, è giunta al termine. A confermarlo è stata la nuova fiamma del rugbista e attore, l'ex velina e ballerina Shaila Gatta. La rivelazione è arrivata a sorpresa durante l'ultima puntata de La Volta Buona su Rai 1, quando Shaila Gatta, ospite di Caterina Balivo, si è vista costretta ad ammettere il flirt, non senza un po' di imbarazzo: la conduttrice ha messo la 29enne di fronte alle foto dei paparazzi che pochi giorni prima l'avevano immortalata al fianco di Rigo, col quale si è scambiata anche un bacio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Elisabetta Canalis torna single: Alvise Rigo frequenta Shaila Gatta?

Articoli correlati

Alvise Rigo e Shaila Gatta, il flirt che non ti aspetti: chi è l’ex fidanzato di Elisabetta CanalisMilano, 25 marzo 2026 - “Mi sento in imbarazzo perché sono molto vulnerabile alla pressione mediatica, non mi aspettavo di essere al centro del...

Elisabetta Canalis torna single: naufraga la storia con Alvise RigoAddio lampo tra la showgirl Elisabetta Canalis e l’ex rugbista Alvise Rigo L’idillio amoroso tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo… L’idillio amoroso...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Elisabetta Canalis

Temi più discussi: Shaila Gatta conferma il flirt in corso con Alvise Rigo: Beccati durante la nostra prima uscita; Shaila Gatta scopre in diretta le foto con Alvise Rigo (ex della Canalis): Mi sento in imbarazzo; La Volta Buona, pagelle del 25 marzo: Shaila Gatta e le foto con Alvise Rigo a sorpresa (6), le lacrime di Boldi (8); Elisabetta Canalis: Vorrei far crescere mia figlia in Italia. La separazione? Dopo un lutto, è la cosa più dolorosa della vita.

Reginaldo ricorda Elisabetta Canalis: Ho detto a Corradi: Allora ci penso ioL'ex calciatore torna a parlare di Elisabetta Canalis: lei voleva conoscerlo da mesi, Corradi diceva e non diceva... Poi una festa ha cambiato tutto ... corrieredellosport.it

Elisabetta Canalis è di nuovo single: è finita con il rugbista Alvise RigoÈ finito l'amore tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo. La modella aveva ufficializzato il legame solo qualche mese fa, ma la relazione sarebbe già finita ... gazzetta.it

Alvise Rigo, chiusa la storia con Elisabetta Canalis, ora sta con un’altra velina: Shaila Gatta - facebook.com facebook

#Reginaldo ricorda Elisabetta #Canalis: “Ho detto a Corradi: Allora ci penso io” x.com