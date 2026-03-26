Elisabetta Canalis torna single | Alvise Rigo frequenta Shaila Gatta?

Da gazzetta.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elisabetta Canalis si trova di nuovo da sola dopo la fine della relazione con l'ex rugbista. La ballerina ha rivelato a La Volta Buona che l’ex compagno ora frequenta un’altra donna, una ballerina nota al pubblico. La notizia conferma la rottura tra i due e fa chiarezza sulla situazione sentimentale dell’ex Velina.

La storia d'amore tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, mai ufficialmente confermata dai diretti interessati nonostante le numerose paparazzate e uscite di coppia negli ultimi mesi, è giunta al termine. A confermarlo è stata la nuova fiamma del rugbista e attore, l'ex velina e ballerina Shaila Gatta. La rivelazione è arrivata a sorpresa durante l'ultima puntata de La Volta Buona su Rai 1, quando Shaila Gatta, ospite di Caterina Balivo, si è vista costretta ad ammettere il flirt, non senza un po' di imbarazzo: la conduttrice ha messo la 29enne di fronte alle foto dei paparazzi che pochi giorni prima l'avevano immortalata al fianco di Rigo, col quale si è scambiata anche un bacio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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