Il Frosinone torna in Serie A dopo aver dominato i playoff di Serie B. La squadra ha battuto la concorrenza di altre formazioni nelle fasi finali, assicurandosi la promozione. L’allenatore, noto per aver svolto un mestiere insolito in passato, ha guidato il team alla vittoria. La vittoria consente al club di tornare nel massimo campionato nazionale dopo alcuni anni di assenza.

Il Frosinone ha capovolto il suo destino in una stagione. Dall’incubo playout dello scorso campionato, evitati per il caso Brescia, alla promozione diretta in Serie A. La squadra di Alvini ha chiuso al secondo posto davanti al Monza, decisivo lo sprint finale. I gialloblù hanno scavalcato gli uomini di Bianco dopo il successo contro la Juve Stabia approfittando del ko degli avversari contro il Mantova. Poi capitan Monterisi e compagni hanno difeso il vantaggio in classifica battendo 5-0 proprio il Mantova all'ultima giornata, festeggiando così il ritorno in A dopo due stagioni. Un trionfo per il club del presidente Stirpe: il Frosinone – per età media dei giocatori impiegati in campionato – è la squadra più giovane della B (23,4).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Frosinone torna in A! Il trionfo di Alvini, il mister che in un'altra vita vendeva suole per le scarpe

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