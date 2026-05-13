Altro che vertice segreto | Meloni in Grecia per il forum Europa-Golfo e il dossier migranti

Giorgia Meloni ha chiarito che non ci sarà un vertice segreto in Grecia questo fine settimana. Secondo fonti ufficiali di Palazzo Chigi, la premier si recherà in Grecia e a Cipro il 16 e 17 maggio per partecipare a diversi incontri internazionali. La visita è programmata per discutere questioni legate al forum Europa-Golfo e al dossier migranti, senza incontri riservati o incontri segreti previsti.

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«Nessun vertice segreto questo fine settimana in Grecia» per Giorgia Meloni. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi che spiegano che la premier sarà in visita in Grecia e a Cipro il 16 e 17 maggio per partecipare a una serie di appuntamenti internazionali. Il primi con i Leader del Sud Europa presenti per continuare a discutere di possibili iniziative coordinate per la gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo centrale e orientale quale seguito immediato della dichiarazione a 4 (Italia, Grecia, Cipro, Malta) concordata a margine del Consiglio Europeo informale di Cipro del 24 aprile. Svelato il mistero, crollano i retroscena. Crollano...🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Altro che vertice segreto: Meloni in Grecia per il forum Europa-Golfo e il dossier migranti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Fonti P.Chigi: nessun vertice segreto, Meloni in Grecia per forum Europa-Golfo Meloni verso il vertice di Cipro tra i dossier Hormuz, Ets e UnifilSarà un Consiglio europeo informale a due facce per Giorgia Meloni , quello in programma a Cipro il 23 e il 24 aprile. Si parla di: Fonti Chigi, nessun vertice segreto, nel fine settimana Meloni in Grecia e a Cipro. Fonti P.Chigi: nessun vertice segreto, Meloni in Grecia per forum Europa-GolfoRoma, 13 mag. (askanews) – Nessun vertice segreto questo fine settimana in Grecia. Lo precisano fonti di Palazzo Chigi spiegando che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà sabato ... askanews.it Fonti Chigi, nessun vertice segreto, nel fine settimana Meloni in Grecia e a CiproEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it