La premier si sta preparando per partecipare al vertice di Cipro, dove tra i temi principali ci sono la questione energetica, le operazioni nel Golfo di Hormuz, le attività dell’Ets e la presenza delle forze di pace dell’Unifil. Durante l’incontro, si discuterà anche di strategie europee e di come rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri su questi dossier. La partecipazione si inserisce in un quadro di incontri internazionali in vista di prossimi impegni diplomatici.

Sarà un Consiglio europeo informale a due facce per Giorgia Meloni, quello in programma a Cipro il 23 e il 24 aprile. Da un lato dovrebbe certificare il sì della premier a un maggiore interventismo europeo nello Stretto di Hormuz e in Libano, per il dopo Unifil: reazione quasi obbligata davanti al disimpegno (e all’impaccio) di Donald Trump in Iran. Dall’altro lato, però, è atteso fotografare le divergenze dei Ventisette sulle misure contro il caro energia proposte dalla Commissione Ue, con l’Italia delusa e in prima linea nel chiedere la sospensione generalizzata del Patto di stabilità e l’alt temporaneo all’Ets sul termoelettrico. A...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Meloni verso il vertice di Cipro tra i dossier Hormuz, Ets e Unifil

Notizie correlate

Trump: «L'Iran si arrenda». Colpita base Unifil in Libano: gravi due caschi blu. Telefonata Meloni-Starmer-Merz- Macron. Fregata missilistica italiana partita verso Cipro | Petrolio oltre 90 dollari In due diversi attacchi missilistici sono rimasti feriti due peacekeeper ghanesi.

Verso il vertice Ue, l’Italia affila le armi contro l’Ets ma la Germania si sfilaAmbizioni green e tenuta industriale: il risiko dell’Ets, riacceso dalle tensioni petrolifere nello Stretto di Hormuz, amplia le linee di frattura...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: La mossa anti Trump di Meloni: vertice su Hormuz con Macron, Starmer e Merz; Meloni al vertice dei Volenterosi per Hormuz con punto stampa finale: l'ipotesi di inviare dragamine italiane (e il doppio messaggio a Trump); Meloni dopo gli attacchi di Trump: sceglie la via del silenzio e si prepara a volare a Parigi per il vertice su Hormuz con Macron, Merz e Starmer; Meloni a Parigi con i Volenterosi, Italia pronta a fare la sua parte su Hormuz.

Meloni ora tenta la sponda con Macron e va a Parigi: il piano europeo per riaprire lo stretto di HormuzUna delle conseguenze dello strappo con Donald Trump è l’avvicinamento di Giorgia Meloni al fronte europeo, quello capitanato dai leader della cosiddetta coalizione dei Volenterosi. Quindi Emmanuel Ma ... fanpage.it

Volenterosi, vertice da Macron. Pronta una missione difensiva. Meloni: Faremo la nostra parteLa riunione a Parigi sulla sicurezza di Hormuz con Starmer e Merz. Collegati Cina e India, non gli americani. Per l’Eliseo non va coinvolto Trump, per Berlino ... repubblica.it

Crisi carburante in Sardegna verso il blocco: Giacomo Meloni denuncia costi insostenibili e chiede interventi urgenti del governo per salvare le imprese. facebook

L'affondo di Meloni verso la Schlein. E lei reagisce cosi (VIDEO) “Come dice Elly…”, “Vi vedo nervosi”. Le stoccate di Meloni a Schlein (e Conte) x.com