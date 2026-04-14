Secondo i dati più recenti, l’economia italiana sta attraversando una fase di stagnazione con il prodotto interno lordo fermo. Parallelamente, il potere d’acquisto delle famiglie si riduce, con una perdita stimata fino a mille euro pro capite. La situazione si aggrava in un contesto internazionale segnato dal prolungarsi del conflitto in Iran, che contribuisce a un quadro economico complesso e difficile da affrontare.

Stagnazione e crollo del potere d’acquisto per le famiglie. Lo scenario per l’economia italiana, con il protrarsi della guerra in Iran, è catastrofico. Perché non solo viene tagliata (anche dal Fondo monetario internazionale) la crescita, ma perché – come sottolinea Confcommercio – il rischio è che le famiglie perdano quasi mille euro di potere d’acquisto in due anni a causa del conflitto. Fmi taglia le stime di crescita. Partiamo dal World Economic Outlook del Fmi, che riduce di due decimi la crescita italiana: +0,5% sia per il 2026 che per il 2027. L’inflazione è destinata a salire al 2,6% e poi al 2,4%, stando a uno scenario che vede la guerra in Iran terminare a breve.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Non solo stagnazione e Pil fermo, crolla pure il potere d’acquisto: le famiglie perderanno fino a 1000 euro

Confcom, a rischio quasi 1000 euro di potere d'acquisto in 2 anniLe tensioni energetiche legate alla guerra rischiano di ridurre il reddito disponibile e i consumi fino a 963 euro per famiglia, in Italia, nel...